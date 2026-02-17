Cuore bruciato ecco cos' è successo Meloni chiama la mamma del bimbo

Il cuore di un bambino, trasportato da Bolzano a Napoli, si è danneggiato perché il contenitore usato non seguiva le regole di sicurezza. Meloni ha chiamato la mamma del piccolo per informarla dell’accaduto. La famiglia si è trovata ad affrontare un momento difficile, mentre i medici cercano di capire cosa sia andato storto.

Il contenitore utilizzato per trasportare il cuore da Bolzano a Napoli non avrebbe rispettato le linee guida. È il nuovo dettaglio che emerge dall'inchiesta sul trapianto del cuore lesionato al piccolo Francesco (nome di fantasia), il bimbo di 2 anni ricoverato sotto monitoraggio intensivo all'ospedale Monaldi dallo scorso 23 dicembre. La procura della città partenopea ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per lesioni gravissime, iscrivendo nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici del nosocomio campano. Il box frigo Secondo quanto emerso in queste ore, il box-frigo non era dotato di un termostato per controllare in tempo reale la temperatura dell'organo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

