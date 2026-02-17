Cosa mi ha detto Bimbo e cuore ‘bruciato’ Giorgia Meloni chiama la mamma del piccolo

Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di un bambino di due anni, ricoverato da quasi due mesi in condizioni critiche, perché il suo cuore era stato danneggiato durante un intervento. La premier si è detta preoccupata e ha promesso di seguire personalmente la situazione. La famiglia del piccolo ha raccontato di aver ricevuto telefonate di sostegno da parte di politici e medici, mentre il bambino continua a lottare tra la vita e la morte.

Sono ore decisive per il destino del bambino ricoverato da quasi due mesi in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato. All’ospedale Monaldi la tensione è palpabile e la direzione sanitaria ha scelto di non limitarsi alle valutazioni interne: per stabilire se il piccolo possa affrontare un secondo trapianto è stato avviato un consulto con specialisti provenienti da diversi centri italiani. La prima valutazione clinica era attesa per il 16 febbraio. Poi un rinvio al 17. Infine un nuovo slittamento, con la decisione definitiva fissata per mercoledì 18. Giorni che per la famiglia sono sembrati interminabili, mentre il bambino continua a vivere attaccato a un macchinario che lo tiene in vita da 56 giorni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Mi hanno detto che il cuore non ripartiva. Chiedo aiuto al Papa»Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto.

Bimbo col cuore “bruciato”, parla la madre: “Cosa mi hanno detto dall’ospedale”Una madre racconta che il suo bambino di due anni e quattro mesi ha il cuore danneggiato da un intervento chirurgico andato male.

ATREJU, LA MAMMA DELLA PREMIER GIORGIA MELONI: MIA FIGLIA LA VOLEVO PAPA #perte #shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.