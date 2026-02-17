Cuore ’bruciato’ al bimbo il cardiologo super-testimone sentito per 6 ore dai pm Ora proteggiamo la mamma poi uscirà tutto

Il cardiologo Giuseppe Limongelli ha passato sei ore a rispondere alle domande dei pubblici ministeri sul caso del cuore bruciato del bambino, che ha causato grande preoccupazione a Napoli. Durante l’interrogatorio, ha raccontato nel dettaglio le sue osservazioni e le sue analisi, offrendo elementi chiave per l’indagine. La procura ora si concentra sulla protezione della madre, mentre si attendono ulteriori sviluppi e possibili nuovi indagati.

Napoli – Sei ore di interrogatorio per il super testimone Giuseppe Limongelli. L’inchiesta sul cuore bruciato si allarga e sono attesi nuovi indagati. La Procura di Napoli alza il tiro nell’inchiesta del trapianto fallito. Per sei ore, il pm Giuseppe Tittaferrante ha ascoltato, come persona informata dei fatti, il cardiologo Giuseppe Limongell i, docente all’università Vanvitelli e fino a poche settimane fa responsabile del ‘follow-up post-trapianto’ al Monaldi. Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero” Un interrogatorio-fiume che potrebbe preludere a una svolta nelle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cuore ’bruciato’ al bimbo, il cardiologo super-testimone sentito per 6 ore dai pm. “Ora proteggiamo la mamma, poi uscirà tutto” Bimbo con il cuore bruciato, in campo un team nazionale per il trapianto bis. Il superteste 3 ore dai pm Un bambino con il cuore bruciato ha ricevuto un secondo trapianto, una decisione presa dopo che il suo cuore originale si è deteriorato irreparabilmente. La mamma del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Ne serve uno nuovo in 48 ore. Abbiamo saputo solo dai giornali Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapianto; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso: Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione; Bimbo trapiantato a Napoli: cosa è successo secondo i primi accertamenti. Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it Cuore bruciato, il bimbo ha un’emorragia: condizioni disperate. Il Bambin Gesù frena sul nuovo trapianto, decisione al MonaldiIl bambino operato al Monaldi con un cuore danneggiato resta in condizioni disperate. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Ore di attesa strazianti all'Ospedale #Monaldi di #Napoli , la mamma del bimbo con il cuore bruciato: "Non perdo la speranza" - facebook.com facebook Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com