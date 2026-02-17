Un bambino con il cuore bruciato ha ricevuto un secondo trapianto, una decisione presa dopo che il suo cuore originale si è deteriorato irreparabilmente. La situazione è stata resa possibile grazie all’intervento di un team nazionale specializzato, che si è occupato del caso con grande urgenza. Il piccolo è stato tenuto in vita per oltre due mesi grazie a una macchina che sostituisce temporaneamente il cuore, permettendo ai medici di preparare il secondo intervento. Nel frattempo, un supertestimone ha fornito informazioni chiave ai pm, testimoniando su una vicenda complessa e delicata.

«Un caso più unico che raro quello a cui stiamo assistendo. Non avevo mai visto un bambino attaccato all’Ecmo 55 giorni. Il piccolo dal cuore bruciato dell’ospedale Monaldi sta lottando davvero con tutte le sue forze. Al massimo quella macchina tiene in piedi fino a 10-15 giorni, invece lui no, combatte». Elena Bignami, presidente della Siaarti - la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva - fotografa così il caso del bambino ricoverato in terapia intensiva a Napoli dal 23 dicembre, dopo che gli è stato impiantato un cuore danneggiato, bruciato dal ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo con il cuore bruciato, in campo un team nazionale per il trapianto bis. Il superteste 3 ore dai pm

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

