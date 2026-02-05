Avellino Cultura in Città | al via la prenotazione online per accedere agli eventi

Da oggi è possibile prenotare online i biglietti per gli eventi di Avellino Cultura in Città. Dopo il successo dell’inaugurazione, l’amministrazione comunale ha deciso di semplificare l’accesso ai prossimi spettacoli di musica, teatro e intrattenimento per bambini. Chi vuole partecipare dovrà prenotare in anticipo, seguendo le nuove modalità, per evitare code e garantire un ingresso più rapido. Una scelta che arriva in risposta alle tante persone che hanno assistito all’evento di apertura, dimostrando l’interesse per questa rassegna.

Avellino, 5 febbraio 2026 – A seguito della numerosa affluenza di pubblico registrata in occasione dell'evento inaugurale della rassegna Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini, l'Amministrazione Comunale di Avellino comunica l'aggiornamento delle modalità.

