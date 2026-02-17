Tumori | ‘Special cook’ al Gemelli chef stellati in corsia messaggio di speranza per le pazienti

Il Policlinico Gemelli accoglie l'iniziativa 'Special Cook – chef in corsia', che porta chef stellati negli ospedali. La causa è aiutare le pazienti con tumori ginecologici attraverso un momento di solidarietà e speranza. Il 20 febbraio alle 12, la chef Caterina Ceraudo, nota per i suoi piatti calabresi, preparerà un menù speciale per le donne ricoverate nel reparto di Ginecologia oncologica. L’evento, organizzato dall’Associazione Jole Santelli e Officine Buone, mira a portare un po’ di calore e normalità in un momento difficile.

(Adnkronos) – 'Special Cook – chef in corsia' approda al Policlinico Gemelli. Il prossimo 20 febbraio, alle 12, i reparti di Ginecologica oncologica ospiteranno l'iniziativa benefica dell'Associazione Jole Santelli e Officine buone con la chef stellata Caterina Ceraudo che preparerà un menù speciale a base di prodotti calabresi per le degenti.