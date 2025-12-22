Ana Roš la chef tre stelle slovena | Cerco una cucina emotiva che faccia anche piangere Il menù cambia con il territorio risente della pioggia e della luna

Da sciatrice agonistica a voce globale dell’alta cucina, Ana Roš ha trasformato la cucina della Valle dell’Isonzo in un sapore universale. Tre stelle Michelin (una delle 9 donne al mondo ad averla), una Stella Verde e una visione radicale: innovare senza tradire la terra, raccontando un luogo, un tempo, una vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

