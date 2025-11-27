Kronospan l' attacco del Comitato Abc | La politica anziché gioire dovrebbe tutelare i cittadini e l' ambiente
Il Comitato Abc ha deciso di replicare punto su punto dopo la posa della prima pietra dell’ampliamento Kronospan. Una presa di posizione netta contro “la soddisfazione” della politica locale e regionale durante la cerimonia che si è svolta lo scorso 24 novembre a San Vito al Tagliamento. La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
