Crosia Antonio Graziani rientra in maggioranza | Scelta di maturità per la città

Antonio Graziani ha deciso di tornare in maggioranza a Crosia, dopo aver lasciato il gruppo qualche mese fa. La sua scelta aiuta il Comune a evitare una possibile crisi politica e rafforza il sostegno alla sindaca Maria Teresa Aiello. Graziani ha spiegato che si tratta di una decisione maturata per il bene della città e per garantire maggiore stabilità all’amministrazione. La sua presenza in consiglio comunale sarà determinante nelle prossime decisioni importanti.

Crosia: Rientro di Graziani, la Maggioranza Ritrova Stabilità e Guarda al Futuro. Crosia, comune calabrese in provincia di Cosenza, ha evitato una potenziale crisi amministrativa grazie alla decisione del consigliere comunale Antonio Graziani di rientrare nella maggioranza a sostegno della sindaca Maria Teresa Aiello. La svolta, avvenuta il 17 febbraio 2026, pone fine a settimane di incertezza e apre una nuova fase per l’amministrazione locale, focalizzata sulla stabilità e la continuità delle politiche in corso. Un Periodo di Valutazioni e la Scelta di Graziani. Le ultime settimane a Crosia sono state caratterizzate da un momento di riflessione per il consigliere Graziani, che aveva temporaneamente preso le distanze dalla maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu Mirto-Crosia, trema la maggioranza: Morello (CambiaVento) prepara la mozione di sfiduciaQuesta sera a Mirto-Crosia la maggioranza in consiglio comunale si trova sotto pressione. Leggi anche: Roma: Boschi, 'Iv entra in maggioranza, scelta di responsabilità per la città' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Crosia, Antonio Graziani rientra in maggioranza: Scelta di maturità per la cittàDopo una fase di riflessione, il consigliere Antonio Graziani decide di proseguire il suo percorso a sostegno della sindaca Maria Teresa Aiello. cosenzapost.it Crosia, M5S conferma sostegno alla sindaca Aiello: Graziani resta in maggioranzaArriva la conferma del sostegno del M5S all’amministrazione comunale di Crosia, con Antonio Graziani in Consiglio e Maria Teresa Cosentino in Giunta ... ecodellojonio.it Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 17,30, si terrà presso la Casa Matha di Ravenna (Piazza Andrea Costa 3) un incontro con i poeti Giacomo Antonio Graziani e Nevio Spadoni. facebook