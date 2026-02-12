Mirto-Crosia trema la maggioranza | Morello CambiaVento prepara la mozione di sfiducia

Questa sera a Mirto-Crosia la maggioranza in consiglio comunale si trova sotto pressione. Morello di CambiaVento prepara una mozione di sfiducia che potrebbe cambiare gli equilibri politici. La tensione tra i consiglieri è salita, e la situazione sembra ormai vicina a un punto di rottura. La cittadinanza aspetta di capire quali saranno le mosse dei politici nei prossimi giorni.

Mirto-Crosia, Crisi in Consiglio: Una Mozione di Sfiducia Mette a Nudo le Fragilità della Maggioranza. Mirto-Crosia, piccolo comune della provincia di Cosenza, è al centro di una crisi politica che potrebbe portare alla sfiducia nel sindaco. Massimiliano Morello, capogruppo di “CambiaVento”, ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia a seguito dell’uscita di tre consiglieri dalla maggioranza, sollevando dubbi sulla tenuta dell’amministrazione e sulla sua capacità di governare. La Scintilla della Crisi: Dimissioni e Dubbi sulla Composizione del Consiglio. La situazione a Mirto-Crosia si è fatta critica dopo la formalizzazione delle dimissioni di tre consiglieri comunali che sostenevano l’esecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Mirto Crosia Consiglio Bocciata dall'Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani: "Maggioranza compatta, andiamo avanti" Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza di centrosinistra rompe La maggioranza di centrosinistra alla VII Municipalità si è divisa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mirto Crosia Consiglio Mirto-Crosia, trema la maggioranza: Morello (CambiaVento) prepara la mozione di sfiduciaDopo l'addio ufficiale di tre esponenti della maggioranza, il capogruppo di CambiaVento Massimiliano Morello denuncia la perdita del sostegno numerico per il Sindaco. cosenzapost.it Ringraziamo il ristorante “c’era una volta” di Mirto Crosia per averci ospitato oggi nel pre match contro il Mirto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.