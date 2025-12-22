Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Dall'inizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto un'opposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sull'interesse dei cittadini romani. Oggi, con il voto favorevole al bilancio del Comune di Roma, quella impostazione si concretizza in una scelta di pieno supporto all'amministrazione Gualtieri: l'ingresso in maggioranza". Lo dice Maria Elena Boschi, presidente del gruppo Italia viva alla Camera. "Il nostro sostegno nasce dal riconoscimento del lavoro portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla sua Giunta, in particolare nell'ultimo anno, segnato da passaggi decisivi come l'organizzazione del Giubileo e la gestione delle risorse del PNRR. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: Boschi, 'Iv entra in maggioranza, scelta di responsabilità per la città'

Leggi anche: “Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito”: la battuta di Salvini alla deputata di Iv – Video

Leggi anche: Il Pd, la mozione di IV e la tenda che non basta. Parla Boschi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma: Boschi, 'Iv entra in maggioranza, scelta di responsabilità per la città' - "Dall’inizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto un’opposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sull’interesse dei cittadini roma ... lanuovasardegna.it