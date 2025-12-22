Roma | Boschi ' Iv entra in maggioranza scelta di responsabilità per la città'
Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Dall'inizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto un'opposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sull'interesse dei cittadini romani. Oggi, con il voto favorevole al bilancio del Comune di Roma, quella impostazione si concretizza in una scelta di pieno supporto all'amministrazione Gualtieri: l'ingresso in maggioranza". Lo dice Maria Elena Boschi, presidente del gruppo Italia viva alla Camera. "Il nostro sostegno nasce dal riconoscimento del lavoro portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla sua Giunta, in particolare nell'ultimo anno, segnato da passaggi decisivi come l'organizzazione del Giubileo e la gestione delle risorse del PNRR.
