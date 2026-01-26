Cronaca risultato e gol per il ritorno dei blaugrana in vetta

Il Barcellona torna in vetta alla classifica della Liga grazie a una vittoria importante contro il Real Oviedo. La partita ha visto i blaugrana conquistare tre punti fondamentali, segnando i gol decisivi e confermando il proprio ruolo di protagonista nel campionato. Continuate a seguire gli aggiornamenti su JustCalcio.com per tutte le notizie, risultati e analisi sul calcio spagnolo.

2026-01-25 19:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Resta aggiornato su tutta l’azione di Barcellona-Real Oviedo nella Liga. Il Barcellona è tornato in vetta alla Liga con una vittoria casalinga per 3-0 sul Real Oviedo, rimontando nel secondo tempo dopo i frustranti primi 45 minuti al Camp Nou. Il primo tempo è stato sorprendentemente equilibrato, con l’Oviedo partito fiducioso e che ha causato problemi alle fasce del Barcellona. Haissem Hassan è stato particolarmente vivace, mettendo alla prova Joan Garcia dalla distanza e costringendo i padroni di casa a difendere più del previsto nelle fasi iniziali.🔗 Leggi su Justcalcio.com

