Cronaca risultato e gol dei Blaugrana in Copa del Rey

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro l’Albacete all’Estadio Carlos Belmonte e si è qualificato per le semifinali della Copa del Rey. La partita si è giocata mercoledì sera, e il risultato ha fatto parlare il web, dopo settimane di discussioni sull’impressionante corsa dell’Albacete nel torneo. I Blaugrana sono riusciti a conquistare il passaggio del turno con una vittoria importante, che li porta un passo più vicini alla finale.

2026-02-04 00:32:00 Il web non parla d’altro: L’impressionante corsa dell’Albacete in Copa del Rey si è conclusa mercoledì sera quando il Barcellona si è assicurato una vittoria per 2-1 all’Estadio Carlos Belmonte e si è assicurato un posto in semifinale. I padroni di casa, che avevano già eliminato sia il Real Madrid che diverse squadre della massima serie, si sono avvicinati ai quarti di finale con la consueta disciplina e pazienza, mentre il Barcellona ha dominato il possesso palla senza trovare molto spazio nelle fasi iniziali. Albacete si è seduto in profondità in una forma compatta, limitando l’accesso centrale e costringendo il Barcellona a far circolare la palla in aree ampie.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Barcellona Copa del Rey

Il Barcellona torna in vetta alla classifica della Liga grazie a una vittoria importante contro il Real Oviedo.

Nel recente match di Copa del Rey, Ferran Torres e Lamine Yamal hanno segnato nel secondo tempo, permettendo al Barcellona di superare il Racing Santander e mantenere viva la speranza di avanzare nella competizione.

Barcelona Beat Racing Santander and March Into Copa del Rey Quarter-Finals

