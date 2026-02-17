Il prezzo dell’oro scende bruscamente, anche se le banche centrali continuano a non vendere, creando confusione tra gli operatori. Le quotazioni sono oscillate di recente a causa di vendite improvvise e di una diminuzione della domanda da parte degli investitori istituzionali. Una delle ragioni principali sembra essere l’incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali, che influenzano le scelte di acquisto e vendita sul mercato.

Il mercato dell’oro sta vivendo un momento di forte volatilità, un termine tecnico che indica continui e bruschi cambiamenti di prezzo. Il 16 febbraio 2026, il valore del metallo prezioso è sceso sotto i 5.000 dollari l’oncia, una soglia psicologica importante che ha interrotto la corsa iniziata a gennaio. La discesa attuale non è un segnale di crisi, ma il risultato di alcuni meccanismi standard. Molti investitori, dopo aver visto l’oro raggiungere i massimi storici (quasi 5.600 dollari), hanno deciso di vendere per incassare i guadagni, spingendo così il prezzo verso il basso. Con le borse americane e cinesi chiuse per festività, ci sono stati meno scambi del solito; quando circolano meno soldi, anche piccole vendite possono causare grandi sbalzi di prezzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Crollo dell’oro, le banche centrali non vendono: perché il prezzo balla e cosa sta succedendo ai mercati

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.