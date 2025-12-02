Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare

Si continua a discutere nella maggioranza sul contributo richiesto a banche e assicurazioni nella legge di bilancio 2026. In particolare sull'aumento dell'Irap al 2,5%, che dovrebbe consentire di recuperare tra i 200 e i 300 milioni di euro necessari per finanziare i principali emendamenti alla manovra. Vediamo che cosa potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

