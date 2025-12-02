Bitcoin crollo sotto gli 85 mila dollari | perché e cosa sta succedendo

Meno di 85 mila dollari. È il valore di un Bitcoin al 2 dicembre, appena due mesi dopo il nuovo record storico di 126 mila fatto registrare all’inizio di ottobre. La criptovaluta più scambiata al mondo infatti è protagonista, nelle ultime settimane, di un crollo verticale che l’ha portata a bruciare oltre il 30 per cento del proprio valore in due mesi. Solo lunedì primo dicembre ha perso più di sei punti, il peggior calo in un singolo giorno dallo scorso marzo, precipitando al di sotto della soglia degli 85 mila dollari. Un trend discendente che coinvolge anche Ethereum (-36 per cento in sette settimane) e Solana, ma soprattutto i meme coin $Trump e $Melania, che hanno perso il 90 per cento del loro valore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bitcoin, crollo sotto gli 85 mila dollari: perché e cosa sta succedendo

Scopri altri approfondimenti

Crollo fino all’8% per Bitcoin e -10% per Ether; liquidazioni, incertezza sui tassi e debolezza degli ETF aggravano il sell-off Vai su X

Bitcoin, Strategy lancia una “riserva in dollari” per proteggersi dal crollo delle criptovalute. Leggi l'articolo qui... - facebook.com Vai su Facebook

Bitcoin, crollo sotto gli 85 mila dollari: perché e cosa sta succedendo - È il valore di un Bitcoin al 2 dicembre, appena due mesi dopo il nuovo record storico di 126 mila fatto registrare all’inizio di ottobre. Secondo msn.com

Crollo del 32% di Bitcoin? Per Grayscale è “normale”. Ecco perché - Il gestore patrimoniale definisce il calo una "normale" correzione, diversa dai cicli passati grazie agli ETF. Si legge su it.benzinga.com

Bitcoin sotto gli 86mila dollari. Cosa sta succedendo davvero - Analisi delle cause del calo del prezzo del Bitcoin, andamento criptovalute e perché il prezzo scende. soldionline.it scrive

Il crollo di Bitcoin? “È solo speculazione: parola di Jim Cramer - La criptovaluta crolla del 6% in pochi minuti, liquidando 400 milioni. it.benzinga.com scrive

Bitcoin precipita a 85.000 dollari a causa dei rendimenti in rialzo dei bond giapponesi - Si rischia la fine del carry trade sullo yen che per anni ha portato liquidità al settore cripto. Si legge su milanofinanza.it

Scivolone del Bitcoin, ai minimi da aprile: dove può arrivare e perché - 000 dollari registrando il peggior mese dal 2022 ... Lo riporta quifinanza.it