La Provincia ha avviato un intervento di consolidamento e rinforzo del ponte sul fiume Adda, situato sulla strada provinciale n. Questo intervento fa parte di un più ampio programma di sicurezza infrastrutturale volto a mantenere l’efficienza e l’affidabilità della rete viaria provinciale. L’intervento garantirà una maggiore stabilità strutturale, contribuendo alla tutela della sicurezza degli utenti e alla conservazione del patrimonio infrastrutturale.

Dell'ampio programma di messa in sicurezza infrastrutturale che ben testimonia l'impegno costante della Provincia nella gestione della propria rete viaria, l'intervento per il rinforzo strutturale del ponte di attraversamento del fiume Adda sulla strada provinciale n. 16, tra i comuni di Berbenno e Fusine, è senz'altro uno dei più significativi e attesi. Il progetto esecutivo, con un quadro economico di 8.300.000 euro (5.800.000 euro di lavori), è stato approvato a fine novembre ed è ora pronto per le successive fasi di affidamento e realizzazione dell'opera, prevista per il 2027. "Giungiamo dopo 5 anni di intenso lavoro e collaborazione fra la Provincia di Sondrio, ente proprietario del ponte ed attuatore delle opere e i Comuni di Berbenno e Fusine, ad un passo fondamentale per la viabilità del mandamento di Sondrio – commenta il primo cittadino di Berbenno Valerio Fumasoni –.

Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri: ricerche in corso da ieri sera a Paderno d’AddaUn uomo di 50 anni è caduto nel fiume Adda dal Ponte San Michele, alto 85 metri, a Paderno d’Adda.

