Crolla porzione di sottotetto due feriti FOTO

Una porzione del sottotetto di un condominio in via Taddeo Alderotti a Firenze si è sgretolata questa mattina alle 8:15, causando il ferimento di due persone. La caduta ha provocato il crollo di una parte di soffitto che si è schiantata sul marciapiede, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. L’edificio, alto tre piani, si trova in una zona densamente abitata e nessuno degli inquilini è rimasto coinvolto.

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle 8:15 nel comune di Firenze, in via Taddeo Alderotti, per la messa in sicurezza di una porzione di sottotetto di un condominio composto da tre piani fuori terra, caduto sul marciapiede ferendo due persone che stavano passando. Le due persone sono state soccorse dal personale sanitario e una di esse è stata trasportata in ospedale. Sul posto la polizia locale per gestire la viabilità.