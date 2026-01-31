Niscemi crolla porzione di palazzina in bilico sul costone

Questa mattina a Niscemi una parte di una palazzina di tre piani è crollata. La struttura, già pericolante, si trovava sul bordo di un costone instabile, che si è sgretolato a causa della recente frana. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono scossi e si chiedono quanto possa ancora reggere la zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni.

Altro crollo a Niscemi: a crollare è stata la porzione di una palazzina di tre piani che era già in bilico sul costone che si è creato con la frana. Dopo la pioggia che è caduta per tutta la mattina sulla cittadina ora si è alzato un forte vento. Nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei giorni scorsi ha messo in pericolo decine di case del paese nisseno e costretto 1.500 persone all'evacuazione. Transenne delle forze dell'ordine separano le parti della città ancora accessibili da quelle completamente interdette, mentre alcuni residenti vengono aiutati a lasciare le proprie case da Protezione civile e Vigili del fuoco.

