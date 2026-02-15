Castello di Fabro crolla porzione muro

Nella notte tra sabato e domenica, una parte delle mura del castello di Fabro, in Umbria, è crollata improvvisamente. Il cedimento ha causato danni visibili al lato est dell’edificio, lasciando alcune pietre sparse sul terreno vicino. Non ci sono feriti, ma i residenti della zona sono rimasti sorpresi dall’evento improvviso. I tecnici stanno già valutando le cause del crollo.

2.15 Una porzione delle mura del castello di Fabro,in Umbria,è crollata nella serata tra sabato e domenica. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Il crollo non ha coinvolto persone. Alcune abitazioni,spiegano sempre i vigili,sono rimaste prive di energia elettrica. Sul posto la squadra proveniente dal distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali. La Provincia di Terni ha dovuto inoltre chiudere la strada Arronese per una frana dovuta alle piogge. Lo smottamento si è verificato nei pressi del centro abitato di Monzano.