Gerry Cardinale stamani a Milanello incontra la squadra parla con Allegri e dà la carica

Gerry Cardinale stamani è arrivato a Milanello. Il numero uno di RedBird ha salutato la squadra e ha parlato con Allegri. Era già stato nel centro tecnico rossonero il 21 gennaio. La presenza odierna si inserisce in un percorso di continuità e stabilità, coerente con la centralità che il Milan ha nella visione strategica della proprietà. Una spinta in più verso un finale di stagione che i tifosi milanisti sperano sia importanti e sancisca il ritorno in Champions. E chissà. Cardinale si è intrattenuto a parlare con i dirigenti (presenti al completo), lo staff tecnico e i giocatori. Particolarmente significativo il momento in cui ha stretto la mano e abbracciato capitan Maignan al quale ha fatto i complimenti per il rinnovo del contratto visto che Mike ha un valore importante per il progetto sportivo del Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

