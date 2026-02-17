Croci ex voto e preghiere | la Fashion Devotion è il trend del momento Ecco perché la Gen Z e la moda puntano tutto sulla religione

La sfilata di Dolce & Gabbana del 2018, chiamata “Fashion Devotion”, ha portato in passerella croci, ex voto e simboli religiosi, attirando l’attenzione di molti giovani. La causa di questa tendenza nasce dall’interesse crescente della Generazione Z per i temi spirituali e il modo in cui la moda li interpreta. Durante l’evento, i modelli indossavano accessori religiosi come corone dei santi e medaglie sacre, creando un mix tra fede e stile. Questo fenomeno si sta affermando anche nelle strade, dove molti adolescenti scelgono abiti e accessori ispirati a simboli religiosi.

Fashion Devotion è stata una famosa sfilata di Dolce& Gabbana del 2018: croci, ex voto, corone dei santi, puttini alati, pianete sacerdotali. Ma la Devotion era dedicata a una divinità pagana, la Moda. Adesso è il contrario: una corrente di misticismo attraversa le passerelle e lo star system, non in maniera trasgressivaironicadissacrante come in Jean Paul Gaultier, in Alexander McQueen nel '96, Versace nel '97 o Lacroix nel 2009. L'input stavolta arriva da una popstar, e non si tratta di marketing, ma di una serissima dichiarazione di spiritualità. Rosalìa (nome completo Rosalía Vila Tobella) artista catalana da 23 milioni di follower su Instagram, dopo aver giocato con gli ammiccamenti sexy, ha spiazzato il mainstream musicale con l'album "Lux", dove appare vestita da suora, come in preghiera, e canta "Butterò via le mie Jimmy Choo!" (ma non lo farà davvero, pensiamo).