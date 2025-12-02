Lux, il nuovo album di Rosalía, è sicuramente tra le uscite che ricorderemo di questo 2025. Non solo per la grandiosità musicale – contiene 13 lingue e suggestive contaminazioni tra la musica classica e pop – ma soprattutto per la svolta estetica della cantante: Rosalía è entrata nella sua era mistica. E noi con lei. L’estetica religiosa dell’album di Rosalía. La svolta musicale di Rosalía è stata accompagnata da una nuova immagine. L’album infatti è una sorta di percorso trascendentale per la cantante, martire di un cuore spezzato che cerca redenzione in un “intervento divino”, come canta in suo verso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle immagini dei santi alle croci, la religione (soprattutto quella cattolica) continua ad affascinare e ispirare la moda. Come dimostra il nuovo look di Rosalía