Dalle immagini dei santi alle croci la religione soprattutto quella cattolica continua ad affascinare e ispirare la moda Come dimostra il nuovo look di Rosalía
Lux, il nuovo album di Rosalía, è sicuramente tra le uscite che ricorderemo di questo 2025. Non solo per la grandiosità musicale – contiene 13 lingue e suggestive contaminazioni tra la musica classica e pop – ma soprattutto per la svolta estetica della cantante: Rosalía è entrata nella sua era mistica. E noi con lei. L’estetica religiosa dell’album di Rosalía. La svolta musicale di Rosalía è stata accompagnata da una nuova immagine. L’album infatti è una sorta di percorso trascendentale per la cantante, martire di un cuore spezzato che cerca redenzione in un “intervento divino”, come canta in suo verso. 🔗 Leggi su Amica.it
