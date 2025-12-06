Tanti auguri a Calabria l’ex Milan compie 29 anni Gli auguri social del club rossonero e di Theo Hernandez

Pianetamilan.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Davide Calabria, compie 29 anni. Gli auguri social del Milan e di Theo Hernandez in occasione del compleanno dell'ex terzino rossonero. Il francese ricorda un momento condiviso tra i due nella stagione 201920. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

