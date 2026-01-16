Colleferro Tantissimi auguri ad Alejandro Bellizia che oggi 16 Gennaio compie 8 anni

Oggi, 16 gennaio, Colleferro festeggia il compleanno di Alejandro Bellizia, che compie otto anni. Un momento di gioia e di celebrazione per la sua famiglia e la comunità. Auguri sinceri ad Alejandro per un anno ricco di felicità e nuove esperienze.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.