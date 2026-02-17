Crisi Realco la scure si abbatte anche su tre supermercati a marchio Sigma nel modenese

La crisi di Realco ha portato alla chiusura di tre supermercati Sigma nel modenese, colpendo direttamente i clienti e i dipendenti. La decisione arriva dopo settimane di difficoltà finanziarie che hanno reso impossibile mantenere aperti negozi situati nelle zone più frequentate della città. Le serrande abbassate questa mattina hanno lasciato senza lavoro numerosi dipendenti e senza punti vendita molte famiglie della zona, che ora devono cercare alternative per fare la spesa.

La crisi del gruppo Realco presenta il conto al territorio modenese e il prezzo da pagare è la chiusura immediata di tre supermercati. Dopo il tavolo di crisi tenutosi giovedì scorso in Regione Emilia-Romagna, dove era stata annunciata la sospensione temporanea dell'attività per 14 punti vendita della cooperativa reggiana, sono stati individuati nel dettaglio i negozi coinvolti nella nostra provincia. Si tratta del Sigma di Modena in via Nobili, del punto vendita di Carpi in via Cuneo e del supermercato Sigma Le Terrazze a Mirandola. Per i dipendenti e i clienti di queste strutture, l'annuncio rappresenta la concretizzazione dei timori emersi durante il confronto tra i vertici aziendali e le parti sociali.