Quale sarà il prezzo di GTA 6? Secondo un ex Rockstar Games il gioco non costerà 100 dollari

Quanto costerà davvero GTA 6? È una delle domande più discusse dell’industria videoludica, perché riguarda il titolo più atteso della generazione e potenzialmente quello destinato a ridefinire il mercato. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un prezzo fissato a 100 dollari, ipotesi che ha acceso il dibattito tra fan e analisti, ma secondo un ex sviluppatore Rockstar, questo scenario è poco realistico. L’idea è che il prezzo resti allineato agli standard attuali, con la strategia commerciale di Take-Two che potrebbe essere più sofisticata di quanto sembri, come suggerito dal CEO dell’azienda appena qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
