Crimson Desert verrà pubblicata una demo prima del lancio? Ha risposto Pearl Abyss

A poco più di un mese e mezzo dall'uscita, Crimson Desert continua a catalizzare grande attenzione, ma anche qualche legittimo dubbio. L'ambizioso action GDR open world di Pearl Abyss promette molto, forse persino troppo, e una parte del pubblico vorrebbe poterlo provare prima del debutto ufficiale. La domanda è quindi inevitabile: verrà pubblicata una demo? A rispondere è stato direttamente lo studio di sviluppo. Durante un'intervista concessa al content creator Luke Stephens, Will Powers, responsabile PR di Pearl Abyss, ha affrontato apertamente il tema. La possibilità di una demo non viene esclusa in modo categorico, ma le probabilità restano basse.

La casa sudcoreana Pearl Abyss ha confermato che Crimson Desert sarà ancora ottimizzato nei prossimi mesi, anche se il gioco è ormai considerato “gold”.

Pearl Abyss ha comunicato che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA.

