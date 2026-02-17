Cremona arrestato per rapina un marocchino irregolare gravato da provvedimento di espulsione

Un marocchino di 33 anni, già destinatario di un ordine di espulsione, è stato arrestato a Cremona per aver commesso una rapina aggravata. La polizia ha fermato l’uomo dopo averlo riconosciuto in via Dante, dove stava cercando di svignarsela con alcuni oggetti rubati. La sua condanna definitiva riguarda anche lesioni e porto di armi, e l’arresto si è reso necessario dopo un’operazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Cremona, 17 febbraio 2026 - Gli agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trani nei confronti di un marocchino, di 33 anni, condannato in via definitiva pe r rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al 3 ottobre 2022 quando l'uomo, a Barletta, mentre era con un connazionale, aveva rapinato un algerino che era stato anche ferito al volto con un coltello. Il marocchino, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano e dell'ordine di lasciare l'Italia disposto dal questore di Milano, è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Cremona per espiare 5 anni e 2 mesi di reclusione.