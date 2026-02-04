donna aggredita in treno per rapina marocchino arrestato e subito rilasciato

Una donna è stata aggredita in treno durante un tentativo di rapina. L’aggressore, un marocchino, è stato arrestato poco dopo, ma è stato rilasciato subito. La donna ha vissuto momenti di paura sulla tratta tra Como San Giovanni e Milano Rho nella notte del 24 gennaio.

Momenti di paura per una donna che stava percorrendo in treno la tratta Como San Giovanni-Milano Rho nella notte del 24 gennaio. Un 29enne infatti l’ha aggredita tentando di derubarla poco prima della stazione di Seregno. Nella notte del 24 gennaio scorso, la donna stava viaggiando in treno sulla tratta Como San Giovanni-Milano Rho. Ad un certo punto, è stata aggredita dal 29enne che, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di sottrarle con la forza sia la borsa che il telefono cellulare. La donna però è riuscita a far desistere l’aggressore e a chiamare il 112. Allarmato dal fatto che la donna avesse avvertito le forze dell’ordine, il 29enne ha provato a darsi alla macchia scendendo alla fermata della stazione ferroviaria di Seregno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

