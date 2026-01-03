Rapina la tabaccheria e fugge rubando un furgone arrestato marocchino

Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver rapinato una tabaccheria e fuggito a bordo di un furgone. Durante l’azione, aveva anche coinvolto i carabinieri in via Colombo, dove era stato sorpreso a danneggiare la vetrina di un negozio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’uomo e recuperare quanto sottratto.

L'uomo aveva tenuto impegnati anche i carabinieri in via Colombo: qua era stato sorpreso a prendere a calci la vetrina di un negozio.

