Rapina la tabaccheria e fugge rubando un furgone arrestato marocchino

3 gen 2026

Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver rapinato una tabaccheria e fuggito a bordo di un furgone. Durante l’azione, aveva anche coinvolto i carabinieri in via Colombo, dove era stato sorpreso a danneggiare la vetrina di un negozio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’uomo e recuperare quanto sottratto.

L'uomo aveva tenuto impegnati anche i carabinieri in via Colombo: qua era stato sorpreso a prendere a calci la vetrina di un negozio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

