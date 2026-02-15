Chi è Surya Bonaly la pattinatrice francese che per prima ha introdotto il backflip sul ghiaccio?

Di Nizza, adottata all'età di otto mesi, la madre le ha inculcato la passione per lo sport, la disciplina e gli standard elevati. Il pattinaggio artistico è diventato presto il suo favorito. Pratica anche la ginnastica, che le conferisce una forza muscolare rara nella sua disciplina. Troppo muscolosa, non abbastanza aggraziata, mormorava la gente in un ambiente ancora imbrigliato nei propri codici estetici. Nonostante tutto, è andata avanti con determinazione. Il suo palmarès parla dal solo: nove titoli nazionali, cinque corone europee, tre medaglie d'argento mondiali. Tre partecipazioni ai Giochi Olimpici - nel 1992, 1994 e 1998 - ma nessun oro per la donna considerata da molti una delle migliori della sua generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ilia Malinin ha riportato sul ghiaccio il celebre backflip, un salto acrobatico reso famoso da Terry Kubicka e Surya Bonaly.

Anna Pezzetta, nata a Bolzano nel 2007, è una pattinatrice artistica italiana emergente.

Si sta parlando molto di #backflip ai #Giochiolimpici di #MilanoCorina2026 Ora è un elemento coreografico come tanti, quando a eseguirlo è stata Surya Bonaly quel salto aveva un significato molto più importante. Ne ho scritto in Le principesse del ghiaccio: x.com

La meraviglia di quel backflip che rende giustizia a una donna. Pattinaggio artistico: ecco perché il salto mortale all'indietro di Ilia Malinin, vietato fino a poco tempo fa, riconnette il passato al presente. E chiude un cerchio. Surya Bonaly, pattinatrice francese, facebook