George Clooney ha recentemente annunciato di aver ottenuto la cittadinanza francese, aggiungendosi alla sua residenza in Europa. Dopo i dissidi con Donald Trump e le voci sulla sua possibile “fuga” dagli Stati Uniti, l’attore ha scelto di acquisire un doppio passaporto. Restano, tuttavia, alcuni dubbi sull’iter burocratico seguito per ottenere la cittadinanza francese, un passaggio che segna un nuovo capitolo nella sua vita privata e professionale.

George Clooney diventa francese. La star di Hollywood ha annunciato di aver ottenuto il passaporto transalpino. Il Journal Officiel ha pubblicato il decreto lo scorso 27 dicembre, rendendo a tutti gli effetti Clooney un cittadino francese. Anche la moglie Amal Alamuddin e i figli gemelli Ella e Alexander hanno ottenuto la nuova nazionalità. Nel 2021 la famiglia ha acquistato una villa a Brignoles, nel Sud della Francia. Si tratta di un immobile del Settecento circondato da 172 ettari di parco, con una piscina e un campo da tennis. A inizio dicembre Clooney aveva rilasciato un’intervista alla radio Rtl rivelando di amare la cultura e la lingua francese, ammettendo che “dopo 400 giorni sono ancora negato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima i dissidi con Donald Trump, ora la “fuga” dagli Usa: George Clooney ottiene la cittadinanza francese. Restano dubbi sull’iter con cui ha conseguito il doppio passaporto

Leggi anche: George Clooney e Amal ottengono la cittadinanza francese: pronti a lasciare gli Usa?

Leggi anche: George Clooney diventa francese, tutta la sua famiglia ha cambiato cittadinanza: “È il nostro posto felice”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump autorizza sanzioni sul petrolio russo. È la prima vera minaccia di Donald a Mosca - Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, aveva qualche ragione ieri nel definirsi “un po’ scettico” sulle sanzioni che Donald Trump ha imposto sulle due maggiori società petrolifere russe, ... ilfattoquotidiano.it

Tutti gli incontri fra Trump e Putin, prima di Anchorage - I vertici tra i due leader durante la prima Amministrazione Trump, dalle strette di mano "cordiali" alle polemiche su interferenze russe e segretezza Oggi il presidente ... ilfoglio.it

"Putin veda Zelensky prima di Trump". Il presidente Usa: "Non è necessario". In salita l'incontro Usa-Russia - La Casa Bianca condiziona il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin a un incontro preliminare tra il leader del Cremlino e Volodymyr Zelensky. ilgiornale.it

Doveva essere il viaggio dei sogni: Capodanno a New York, programmato da un anno. Ma pochi istanti prima del decollo tutto è precipitato. Un banale dissidio si è trasformato in un’aggressione brutale e un ricovero in ospedale. Leggi notizia completa nel link - facebook.com facebook