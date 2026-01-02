A seguito della tragedia di Crans Montana, le autorità continuano le operazioni di ricerca e le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La ricostruzione dell’accaduto è al centro delle indagini, in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza delle attività coinvolte. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione, portando a un approfondimento delle misure di prevenzione e sicurezza in zona.

Mentre proseguono le ricerche dei dispersi, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire meglio l’accaduto dell’incidente di Crans Montana Una tragedia che ha sconvolto tutti e non solo la Svizzera. Una festa di Capodanno si è trasformata in una vera trappola per i presenti al bar della stazione sciistica di Crans Montana. Le fiamme non hanno dato scampo ai presenti e il bilancio è aumentato di ora in ora arrivando ad almeno 47 morti e 115 feriti. Ma le cifre sono ancora provvisorie visto che mancano 19 persone all’appello e di queste sei sono italiane. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tragedia Crans Montana: la ricostruzione, le indagini e il tema della sicurezza

Leggi anche: Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il piano interrato e la terrazza panoramica riscaldata

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage di capodanno, la ricostruzione della tragedia a Crans Montana; Crans Montana: i testimoni dell'incendio al bar Le Constellation; Strage di Crans Montana, cos’è successo nel bar dal flashover all’uscita: cause e dinamica della tragedia; Dall'innesco dell'incendio alla corsa in massa verso l'unica via di fuga: la ricostruzione per immagini della tragedia a Crans Montana.

Crans Montana, le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilgazzettino.it