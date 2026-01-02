Crans Montana psicologi trentini sul posto dopo la tragedia di Capodanno

Due psicologi del Trentino, appartenenti a Psicologi per i Popoli, sono giunti a Crans Montana per fornire supporto psicologico alla comunità colpita dall’incendio avvenuto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. L’intervento mira a offrire assistenza alle persone coinvolte e alle famiglie delle vittime, in un momento di difficile gestione emotiva.

Due psicologi degli Psicologi per i Popoli del Trentino sono arrivati questa mattina a Crans Montana per offrire assistenza psicologica dopo il grave incendio che, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, ha colpito il locale Le Costellation, causando vittime, feriti e dispersi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

