Crans Montana psicologi trentini sul posto dopo la tragedia di Capodanno

Due psicologi del Trentino, appartenenti a Psicologi per i Popoli, sono giunti a Crans Montana per fornire supporto psicologico alla comunità colpita dall’incendio avvenuto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. L’intervento mira a offrire assistenza alle persone coinvolte e alle famiglie delle vittime, in un momento di difficile gestione emotiva.

Due psicologi degli Psicologi per i Popoli del Trentino sono arrivati questa mattina a Crans Montana per offrire assistenza psicologica dopo il grave incendio che, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, ha colpito il locale Le Costellation, causando vittime, feriti e dispersi.

Due operatori degli Psicologi per i popoli del Trentino si trovano in Svizzera dalla mattina di oggi, venerdì 2 gennaio, per prestare assistenza alle cosiddette "vittime di secondo livello" della tragedia.

Gli Psicologi per i popoli del Trentino sono già operativi a Crans Montana.

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com

Crans-Montana: autorità a lavoro per identificare le vittime Le autorità svizzere sono a lavoro per identificare le vittime del rogo al bar "Le Constellation" che ha provocato decine di vittime e più di cento feriti - facebook.com facebook

