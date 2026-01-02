Strage di Crans Montana aperta l’inchiesta La procuratrice Béatrice Pilloud | Priorità all’identificazione delle vittime

È stata avviata un’inchiesta sulla strage al Costellation bar di Crans Montana. La procuratrice Béatrice Pilloud ha dichiarato che l’obiettivo principale è l’identificazione delle vittime. Le cause dell’incendio, ancora da chiarire, potrebbero essere legate a candele, bengala o petardi. Le autorità stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto, garantendo attenzione alle procedure investigative e alle vittime coinvolte.

È stata aperta un'inchiesta per la strage avvenuta nel Costellation bar di Crans Montana, le cui cause restano al momento non accertate anche se l'ipotesi più accredita è quella di un innesco del rogo partito da candele, bengala o addirittura un petardo. La procuratrice generale Béatrice Pilloud ha confermato l'apertura formale delle indagini, spiegando che la Procura sta valutando diverse ipotesi sulla sequenza degli eventi con l'obiettivo di chiarire in modo completo le circostanze dell'accaduto. Nessuna informazione sui reati da contestare, ma in considerazione di quanto avvenuto ci potrebbero essere omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime, incendio e disastro colposi.

Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte» - Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni ... msn.com

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com

