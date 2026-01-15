Crans-Montana inchiesta tolta al pm | Procura di parte prove inquinate

La vicenda giudiziaria di Crans-Montana si arricchisce di nuovi sviluppi, con l’inchiesta rimossa dal pubblico ministero e accusata di essere di parte e basata su prove inquinate. Questa situazione solleva questioni sulla neutralità delle indagini e sulla trasparenza delle procedure giudiziarie nel Cantone Vallese, contribuendo a un quadro complesso e delicato che coinvolge l’intera comunità locale e le istituzioni.

Il dramma che ha colpito la località svizzera di Crans-Montana si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo giudiziario che scuote profondamente le istituzioni del Cantone Vallese. Nonostante il passare dei giorni dal tragico incendio che ha causato 40 vittime e oltre cento feriti, la ricerca della verità sembra essere ostacolata da una gestione dell'inchiesta definita scandalosa dai legali delle famiglie coinvolte. La situazione è precipitata al punto da spingere la difesa a richiedere formalmente la ricusazione dell'intera procura di Sion, accusata di parzialità e di aver commesso gravi negligenze procedurali che avrebbero permesso l'inquinamento delle prove fondamentali per ricostruire le responsabilità della strage.

