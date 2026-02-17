Cpr de Pascale | Noi disponibili a discutere con il Governo ma no alla propaganda

De Pascale ha chiesto alla giunta regionale di chiarire se sostiene o meno i centri di permanenza per il rimpatrio, dopo che il sindaco di Bologna aveva espresso alcune dichiarazioni. La sua richiesta arriva in un momento in cui si discute molto sulla posizione della regione riguardo a queste strutture, che sono oggetto di polemiche e dibattiti pubblici.

«La giunta regionale chiarisca se sia favorevole o contraria ai centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), confermando o smentendo le recenti dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal sindaco di Bologna». A chiederlo, con tre differenti question time discussi in apertura dei lavori dell’Assemblea legislativa in corso, sono state Marta Evangelisti (FdI), Simona Larghetti (Avs) e Valentina Castaldini (Fi), le cui domande hanno preso le mosse da quanto affermato pubblicamente dal presidente della Regione, Michele de Pascale, che si è dichiarato disponibile a sedersi a un tavolo con il governo per discutere di integrazione e accoglienza, manifestando una sorta di apertura anche rispetto alla realizzazione di un Cpr in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Michele De Pascale ha criticato Matteo Piantedosi per aver deciso di potenziare i Centri di permanenza per i rimpatri, definendo questa scelta un errore grave.

In Emilia-Romagna, le parole di Michele De Pascale sui Cpr hanno acceso la polemica.

