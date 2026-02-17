Cpr de Pascale | Noi disponibili a discutere con il Governo ma no alla propaganda
De Pascale ha chiesto alla giunta regionale di chiarire se sostiene o meno i centri di permanenza per il rimpatrio, dopo che il sindaco di Bologna aveva espresso alcune dichiarazioni. La sua richiesta arriva in un momento in cui si discute molto sulla posizione della regione riguardo a queste strutture, che sono oggetto di polemiche e dibattiti pubblici.
«La giunta regionale chiarisca se sia favorevole o contraria ai centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), confermando o smentendo le recenti dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal sindaco di Bologna». A chiederlo, con tre differenti question time discussi in apertura dei lavori dell’Assemblea legislativa in corso, sono state Marta Evangelisti (FdI), Simona Larghetti (Avs) e Valentina Castaldini (Fi), le cui domande hanno preso le mosse da quanto affermato pubblicamente dal presidente della Regione, Michele de Pascale, che si è dichiarato disponibile a sedersi a un tavolo con il governo per discutere di integrazione e accoglienza, manifestando una sorta di apertura anche rispetto alla realizzazione di un Cpr in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cpr e polemiche: De Pascale attacca Piantedosi, “grave errore, ma ora il governo ci coinvolgerà”
Michele De Pascale ha criticato Matteo Piantedosi per aver deciso di potenziare i Centri di permanenza per i rimpatri, definendo questa scelta un errore grave.
De Pascale apre ai Cpr ma Avs-M5s lo stoppano
In Emilia-Romagna, le parole di Michele De Pascale sui Cpr hanno acceso la polemica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cpr a Bologna, il governatore de Pascale ci ripensa. Dopo averle prese sia dalla destra che dalla sinistraIl governatore dell'Emilia-Romagna tenta di uscire dall'angolo dopo l'apertura al governo che ha scatenato polemiche da alleati e opposizione ... ilfattoquotidiano.it
Il dibattito su sicurezza e Cpr in assemblea legislativa. De Pascale: A sinistra serve uno scattoSulla sicurezza a sinistra serve uno scatto, il confronto col governo sui Cpr va fatto anche per rendere questi luoghi più umani e più efficaci. E' questa la posizione chiarita dal presidente della re ... rainews.it
Cpr e polemiche: De Pascale attacca Piantedosi, “grave errore, ma ora il governo ci coinvolgerà” x.com
L’apertura di de Pascale a un Cpr in regione, a un anno dal voto amministrativo nel capoluogo emiliano, tra i corridoi del Comune è stata vissuta come un intervento a gamba tesa (per usare un eufemismo) nelle dinamiche di maggioranza facebook