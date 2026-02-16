Cpr e polemiche | De Pascale attacca Piantedosi grave errore ma ora il governo ci coinvolgerà

Michele De Pascale ha criticato Matteo Piantedosi per aver deciso di potenziare i Centri di permanenza per i rimpatri, definendo questa scelta un errore grave. La polemica tra i due si è fatta accesa, con il presidente della Regione che ha accusato il ministro di adottare misure “inappropriate e dannose”. Nel frattempo, fonti governative hanno assicurato che presto ci sarà un coinvolgimento diretto della Regione nel dibattito sulle politiche migratorie.

Il presidente dell'Emilia-Romagna critica la gestione del confronto sui centri di permanenza per il rimpatrio ma apre al dialogo: "Serve discutere come gestire i soggetti pericolosi e correggere le norme" Scontro politico, accuse reciproche e poi un primo spiraglio di confronto. Il tema dei Centri di permanenza per il rimpatrio continua a far discutere in Emilia-Romagna dopo le dichiarazioni del presidente della Regione, Michele De Pascale, che ha criticato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando di un "errore grave" nella gestione del dialogo istituzionale. Secondo De Pascale la disponibilità della Regione a discutere l'eventuale apertura di un Cpr sul territorio sarebbe stata inizialmente interpretata in modo improprio dal Governo.