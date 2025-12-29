Hannoun e il cortocircuito pro Pal | il fallimento politico della sinistra

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni italiane evidenzia questioni politiche e di sicurezza. Questo episodio, analizzato dall’esperto Hannoun, mette in luce le criticità e i limiti della sinistra nel gestire temi delicati legati alla politica estera e alla sicurezza nazionale. Un approfondimento che invita a riflettere sulle implicazioni di tali vicende nel contesto politico e sociale italiano.

Roma, 29 dic – L'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni attive in Italia non è solo un fatto giudiziario. È un terremoto politico che investe in pieno la sinistra italiana e il sistema di legittimazione costruito negli ultimi anni attorno alla galassia pro-Palestina. Non per le accuse in sé, che dovranno essere accertate, ma perché fanno crollare una narrazione coltivata a lungo senza filtri, senza domande, senza visione. Hannoun e i finanziamenti ad Hamas. Secondo la Procura di Genova, una rete di associazioni formalmente impegnate nella solidarietà umanitaria avrebbe raccolto milioni di euro destinati in parte a Hamas o a strutture collegate.

