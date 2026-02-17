Caso Cpr scontro tra de Pascale e la maggioranza | la contestazione con cartelli e cori in aula | VIDEO
Michele de Pascale ha insistito sulla riapertura di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ignorando le opposizioni della sua stessa maggioranza regionale e il rifiuto esplicito del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Durante l’audizione in consiglio, i manifestanti hanno interrotto con cartelli e cori, rendendo visibile la loro opposizione. In aula, i sostenitori di de Pascale hanno risposto con segnali di protesta, creando un clima acceso.
Il governatore tiene aperto il dialogo con il Viminale per un nuovo centro di detenzione per immigrati irregolari. E al 'no' di Lepore risponde: "Regione è più grande di Bologna". Porta chiusa da Avs, l'opposizione incalza: "Serve coerenza" Michele de Pascale tira dritto sulla possibilità di riaprire un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), nonostante le forti contrarietà all’interno della sua maggioranza in Regione e il ‘no’ categorico del sindaco di Bologna Matteo Lepore. E in Assemblea Legislativa il governatore ha parlato di “possibilità di riallacciare il dialogo” con il governo dopo aver sentito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell'ipotesi di rendere “umani ed efficaci” gli attuali centri di detenzione amministrativa dei migranti irregolari.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contestazione sui Cpr a de Pascale: il videoUn gruppo di attivisti ha interrotto l'assemblea regionale mentre parlava il governatore Stefano Bonaccini, protestando contro la proposta di riaprire un nuovo Centro di rimpatrio in Emilia-Romagna.
Michele de Pascale e i Cpr: il punto dopo la contestazioneMichele de Pascale ha espresso solidarietà agli attivisti che hanno interrotto i lavori del consiglio regionale, contestando la gestione dei Centri di Permanenza per i Rifugiati (Cpr).Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
