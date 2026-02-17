Costantino Vitagliano ha fatto parlare di sé dopo aver rivelato dettagli sulla sua relazione con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, spiegando che i rapporti con i due sono stati complicati a causa di incomprensioni sul loro ruolo nel mondo dello spettacolo. Durante un'intervista, ha confessato di aver ricevuto consigli contrastanti da parte di Costanzo e di aver vissuto momenti difficili con De Filippi, soprattutto per la pressione mediatica. Vitagliano ha anche aggiunto di aver incontrato Costanzo alcuni anni fa, in un bar romano, e di aver avuto una conversazione intensa che ha segnato il suo percorso professionale.

Costantino Vitagliano è tornato a raccontarsi in televisione, riaprendo un capitolo che molti ricordano con nostalgia. Quello del “papà” dei tronisti e della popolarità esplosa nei primi anni di Uomini e Donne. Ospite di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, ha ripercorso il suo passato partendo dall’infanzia, passando per l’ ostinazione che lo ha portato nel mondo dello spettacolo. E’ arrivato a citare nomi del calibro di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, scopriamo perchè. Luca Argentero spiazza sul caso Alfonso Signorini Costantino Vitagliano: dalle origini umili alla fame di riscatto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Costantino Vitagliano: forti rivelazioni su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Costantino Vitagliano e la fuga all’estero: “Cosa hanno fatto Maria De Filippi e Costanzo”Costantino Vitagliano si è lasciato andare a nuove rivelazioni sulla sua fuga all’estero, spiegando che la decisione è nata dalla voglia di allontanarsi dai riflettori italiani.

Costantino Vitagliano: «Volevo arrivare a tutti i costi: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno capito che con me si facevano grandi ascolti e hanno spinto. Poi sono arrivati gli attacchi di panico e d’ansia»Costantino Vitagliano ha dichiarato che il desiderio di raggiungere il pubblico lo ha portato a insistere molto, spinto anche da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che hanno capito che il suo nome avrebbe attirato grandi ascolti.

