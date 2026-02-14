Costantino Vitagliano si è lasciato andare a nuove rivelazioni sulla sua fuga all’estero, spiegando che la decisione è nata dalla voglia di allontanarsi dai riflettori italiani. Ha raccontato che, dopo aver vissuto momenti di grande popolarità, ha scelto di trasferirsi in Spagna per ritrovare la serenità e riflettere sulla propria carriera. Durante l’intervista, ha anche menzionato alcuni dettagli sulla relazione con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sottolineando come i rapporti siano cambiati nel tempo.

Costantino Vitagliano è tornato a raccontare i suoi anni d’oro. Quelli del successo, quelli dove il suo nome era ovunque. Nove copertine su dieci erano a lui dedicate, come raccontato dal diretto interessato. La sua infanzia non è stata delle migliori ma l’incontro con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha cambiato tutto e per questo l’ex modello ha fatto delle rivelazioni importanti sul punto di svolta della sua vita. Le rivelazioni di Costantino Vitagliano a Ciao Maschio. “Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare. Volevo arrivare a tutti i costi. Non per avere qualcosa in più, ma per stare bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Costantino Vitagliano e la fuga all’estero: “Cosa hanno fatto Maria De Filippi e Costanzo”

Costantino Vitagliano ha condiviso a Ciao Maschio il suo incontro con Maria De Filippi, avvenuto durante una registrazione televisiva a Roma.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lucia Mascino: Non sono mai voluta essere un oggetto di desiderio. Il ritorno a teatro con Sen(n)o; Ciao Maschio, in onda anche nel giorno degli innamorati: le anticipazioni e gli ospiti di sabato 14 febbraio; Leo Gassmann: Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma; Vittorio Feltri: Mia moglie morì di parto. Di Pietro? Lo portavo a cena e mi passava le informazioni. Con Meloni ho un rapporto paterno.

Malattia Costantino Vitagliano, come sta?/ Dovrò curarmi per tutta la vita, ma…Come sta l'ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano? Le ultime sulla malattia: Ci sono spiragli positivi ma dovrò curarmi sempre ... ilsussidiario.net

Cosa ha raccontato l’ex tronistaOspite della nuova puntata di Ciao Maschio, Costantino Vitagliano si racconta a cuore aperto e parla dell’incontro con Maria De Filippi, che gli ha cambiato la vita. novella2000.it

A distanza di quasi dieci anni dalla loro separazione, Costantino Vitagliano e l’ex compagna Elisa Mariani sono tornati vicini. Le dolcissime parole facebook