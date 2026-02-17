Così il boss suggeriva gli arresti per eliminare la concorrenza Chi sono i poliziotti in affari con il vecchio leone del Tufello

Il boss del Tufello ha ordinato agli agenti di polizia di arrestare i rivali per eliminare la concorrenza, secondo quanto rivela la Direzione investigativa antimafia di Roma. Le indagini hanno scoperto che alcuni poliziotti ricevevano dettagli riservati sugli spostamenti di altri gruppi criminali, facilitando così le operazioni di arresto. Durante le intercettazioni, si sente chiaramente il boss suggerire come sfruttare le informazioni per indebolire i concorrenti. Un agente coinvolto avrebbe ricevuto denaro in cambio di queste notizie.

Il sistema, secondo la Direzione investigativa antimafia di Roma, era chiaro. Un gruppo di spacciatori, coordinati da un boss, forniva informazioni ad alcuni poliziotti corrotti in merito alla presenza di corrieri di altri gruppi criminali, per farli perquisire e arrestare.

