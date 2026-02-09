Dopo la sua ospitazione a “Otto e mezzo” su La7, Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto discutere i social. Tra meme e battute, il manager ha scherzato sul suo patrimonio di 7 miliardi di euro, dicendo di aver comprato la PlayStation, un album della serie B e metà dell’editoria italiana. L’intervento ha attirato l’attenzione e scatenato reazioni immediate online.

Dopo che Leonardo Maria Del Vecchio è stato ospite a “Otto e mezzo” su La7 condotto da Lilli Gruber, i social si sono scatenati tra meme e gag. Inoltre a gran voce dai social in molti hanno chiesto che Ubaldo Pantani ne facesse una imitazione esemplare. Detto, fatto. Nella puntata di ieri, 8 febbraio, a “Che Tempo Che Fa” si è accomodato sulla sedia del salotto di Fabio Fazio Leonardo Maria Del Vecchio, ma interpretato in maniera magistrale da Ubaldo Pantani. Tra le battute che l’attore e imitatore ha fatto durante la diretta quella relativa all’impiego dell’immenso patrimonio della famiglia: “Con i 7 miliardi di patrimonio mi sono comprato la Play, l’album della serie B e mezza editoria italiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con i 7 miliardi di patrimonio mi sono comprato la Play, l’album della serie B e mezza editoria italiana”: così Pantani-Del Vecchio – IL VIDEO

Approfondimenti su Leonardo Maria Del Vecchio

Da quando Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede di Luxottica, è apparso a ‘Otto e mezzo’ su La7, il suo modo di parlare ha fatto il giro del web.

Nel 2025, il settore editoriale italiano ha registrato una diminuzione del 2,1% in valore, con vendite trade per circa 1,48 miliardi di euro.

Ultime notizie su Leonardo Maria Del Vecchio

Stellantis: 7 miliardi per l’Italia nel 2026, ecco i piani fabbrica per fabbricaAl Tavolo Automotive, Stellantis ha ribadito il suo impegno in Italia svelando i piani per il 2026 fabbrica per fabbrica. sicurauto.it

In un anno gli italiani sprecano oltre 7 miliardi di ciboA fornire i dati è l’Osservatorio Waste Watcher International: numeri comunque in miglioramento, la «Gen Z» spreca più delle famiglie boomer ... giornaledibrescia.it

“Lei ha un patrimonio di 7 miliardi!” “Mi sono comprato la play” - Leonardo Maria Del Vecchio ( @ubaldopantani) a #CTCF x.com

“Lei ha un patrimonio di 7 miliardi!” “Mi sono comprato la play” - Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a Che Tempo Che Fa facebook