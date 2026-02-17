Cosa succede se i colloqui Usa-Iran sul nucleare falliscono

Gli Stati Uniti hanno avviato preparativi militari perché, in caso di fallimento dei colloqui tra Usa e Iran sul nucleare, potrebbero dover affrontare settimane di operazioni militari contro Teheran. La decisione deriva dalla convinzione condivisa da Washington e Tel Aviv che l’Iran abbia intenzione di sviluppare un'arma nucleare, un progetto che potrebbe mettere in pericolo Israele. Se il dialogo diplomatico dovesse sfumare, le forze armate statunitensi sono pronte a intervenire.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. L'esercito statunitense si sta preparando alla possibilità di settimane di operazioni contro l'Iran se Trump ordinasse un attacco: Washington e Israele credono che l'Iran aspiri a costruire un'arma nucleare che potrebbe minacciare l'esistenza dello stato ebraico.