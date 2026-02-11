Iran | Trump studia opzioni militari seconda portaerei in vista se i negoziati sul nucleare falliscono

Il governo degli Stati Uniti sta valutando l’invio di una seconda portaerei in Medio Oriente, in risposta alle tensioni con l’Iran. Dopo aver minacciato una “risposta dura” se i negoziati sul nucleare falliscono, Trump si prepara a rafforzare la presenza militare nella regione. La situazione resta incerta, mentre si cercano soluzioni diplomatiche, ma le mosse militari sembrano essere sempre più vicine.

Teheran sotto pressione: Trump valuta l’invio di una seconda portaerei in Medio Oriente, minaccia una “risposta dura” se i negoziati sul nucleare falliscono. La crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, legata al programma nucleare di Teheran, si acuisce con una possibile escalation militare in vista. Il presidente Donald Trump ha infatti dichiarato di stare valutando l’invio di una seconda portaerei nella regione. La minaccia, che arriva in un momento cruciale delle trattative, è stata esplicitata in una conversazione riportata da Axios. Trump sottolinea la determinazione dell’amministrazione americana a ottenere un accordo sul nucleare iraniano, altrimenti si troverà costretto ad adottare misure drastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Pentagono ha consegnato a Donald Trump una lista di opzioni militari per intervenire in Iran.

Un’incursione sospetta ha fatto scomparire la portaerei Abraham Lincoln dai radar nel Golfo, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

