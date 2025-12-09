Belmonte Mezzagno celebra i sapori autentici della tradizione | un evento dedicato all’enogastronomia locale

Belmonte Mezzagno si appresta a ospitare l'evento “Colori e Profumi della Tradizione Enogastronomica”, un'occasione per scoprire e valorizzare i sapori autentici della cucina locale. L'appuntamento, in programma il 14 dicembre alle ore 18, offrirà un viaggio tra tradizione e gusto, celebrando le eccellenze enogastronomiche della zona.

Belmonte Mezzagno si prepara a trasformarsi in un vero palcoscenico del gusto con l'iniziativa "Colori e Profumi della Tradizione Enogastronomica", in programma il 14 dicembre a partire dalle ore 18.00 lungo il centralissimo Corso Aldo Moro.L'appuntamento, promosso dalla Pro Loco con il supporto.

