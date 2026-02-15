Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto. La donna ha spiegato che i medici le hanno comunicato subito dopo l’operazione che il cuore non ripartiva e il piccolo era ancora in terapia intensiva. La madre ha anche rivelato di aver chiesto sostegno al Papa, sperando in una preghiera per il suo bambino.

«Mi hanno avvisato dopo l'intervento dicendo che c'era stato un problema e il cuoricino non partiva. Mi hanno chiamato prima che andasse in terapia intensiva, quando era ancora in sala operatoria. Il dolore era troppo grande e all'inizio non mi facevo domande, poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali la verità». Torna a parlare Patrizia Mercolino, madre del bimbo che a Napoli ha ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, che racconta a Domenica In l'inizio del suo calvario. L'appello al Papa All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Mi hanno detto che il cuore non ripartiva. Chiedo aiuto al Papa»

La madre di un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore con danni irreversibili, si rivolge al Papa per chiedere aiuto.

La mamma di un bambino trapiantato ha raccontato di aver chiesto aiuto al Papa dopo che il suo bambino ha avuto complicazioni durante l’intervento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.