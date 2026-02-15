Cuore bruciato trapiantato al bimbo mamma Patrizia a Domenica In | Mi hanno detto che il cuore non ripartiva Chiedo aiuto al Papa
Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto. La donna ha spiegato che i medici le hanno comunicato subito dopo l’operazione che il cuore non ripartiva e il piccolo era ancora in terapia intensiva. La madre ha anche rivelato di aver chiesto sostegno al Papa, sperando in una preghiera per il suo bambino.
«Mi hanno avvisato dopo l'intervento dicendo che c'era stato un problema e il cuoricino non partiva. Mi hanno chiamato prima che andasse in terapia intensiva, quando era ancora in sala operatoria. Il dolore era troppo grande e all'inizio non mi facevo domande, poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali la verità». Torna a parlare Patrizia Mercolino, madre del bimbo che a Napoli ha ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, che racconta a Domenica In l'inizio del suo calvario. L'appello al Papa All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Bimbo trapiantato col cuore bruciato, la mamma: “Mi appello al Papa, aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio”
La madre di un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore con danni irreversibili, si rivolge al Papa per chiedere aiuto.
La mamma del bimbo trapiantato: “Chiedo aiuto anche al Papa”
La mamma di un bambino trapiantato ha raccontato di aver chiesto aiuto al Papa dopo che il suo bambino ha avuto complicazioni durante l’intervento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Trapianto del cuore bruciato: il verdetto del Bambino Gesù che gela le speranze per il piccolo paziente; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto.
Cuore bruciato – Dal prelievo al trapianto: errori, ombre e omissioni. L’organo viaggiò in un un contenitore per reperti istologiciErrori, ombre e omissioni. Come già scritto nei giorni scorsi dal FattoQuotidiano l’equipe partita da Napoli per l’espianto a Bolzano non arrivò con tutta l’attrezzatura necessaria. Il San Maurizio – ... ilfattoquotidiano.it
Bimbo trapiantato, il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plasticaIl cuore bruciato trapiantato nel bimbo di 2 anni a Napoli fu conservato in un normale contenitore di plastica, invece che in quello sanitario ... fanpage.it
Un cuore meccanico per sostituire quello bruciato del bimbo di 2 anni, trapiantato il 23 dicembre scorso all'ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli. È la nuova speranza per salvare la vita del piccolo, originario di Nola facebook
#cuore bruciato, per l'ospedale il bimbo resta ancora in lista trapianto: condizioni stabili ma quadro resta critico x.com