Crea il tuo cuore di San Valentino

Partecipa al nostro laboratorio di macramè e realizza il tuo cuore di San Valentino. Martedì 3 febbraio alle ore 18, presso lo Studio d’Arte Manidifata, ti guideremo attraverso questa tecnica artigianale in un’occasione dedicata alla creatività e alla condivisione. Un momento ideale per imparare una nuova abilità e creare un oggetto simbolico per celebrare l’amore. Ti aspettiamo per un’esperienza semplice e autentica.

